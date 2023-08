Dutzende Fans empfangen Kane am Vereinsgelände des FC Bayern

München: Der Transfer-Poker um Englands Nationalspieler Harry Kane scheint beendet: Nach dem absolvierten Medizincheck kam der Stürmer-Star am späten Abend auf dem Vereinsgelände des FC Bayern an. Hier wurde er von Dutzenden Fans empfangen, die teils bis spät in die Nacht ausharrten. Der 30-jährige Kane soll bei den Münchner einen hochdotierten Vierjahresvertrag erhalten. Außerdem ist die Rede von einer Ablösessumme von mehr als 100 Millionen Euro. Es wäre damit der teuerste Einkauf in der Geschichte der Fußball-Bundesliga.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.08.2023 03:00 Uhr