Duterte bei Internationalem Strafgerichtshof angekommen

Nach der Festnahme in seiner Heimat ist der frühere philippinische Präsident Duterte in den Niederlanden gelandet. Gegen den 79-Jährigen liegt ein internationaler Haftbefehl vor. Vor dem Strafgerichtshof in Den Haag soll ihm der Prozess gemacht werden. Duterte wird wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit beschuldigt. Seinem Anti-Drogen-Krieg fielen in den Philippinen mutmaßlich tausende Menschen zum Opfer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2025 21:00 Uhr