Durchwachsene Wiesn-Bilanz zur Halbzeit

An Fußball-WM in Katar ist laut Scholz nicht zu rütteln

Doha: Bei seiner Reise nach Katar hat sich Bundeskanzler Scholz auch zur anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft dort geäußert. Daran sei nicht mehr zu rütteln, das sei eine Entscheidung, die schon lange getroffen worden sei, so Scholz. Die WM in Katar war von Anfang an umstritten. Kritiker prangern immer wieder Menschenrechts-Verletzungen in dem Land an. Scholz sprach aber auch von Fortschritten, etwa, was die Situation von Beschäftigten betreffe. Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsministerin, die Grünenpolitikerin Mona Neubaur, hat klar gemacht, dass sie sich die Fußball-WM in Katar nicht ansehen wird. "Die Stadien wurden von Arbeitern gebaut, die unter sklavenähnlichen Bedingungen schuften mussten, Homosexuelle schweben in Lebensgefahr", sagte sie dem Kölner Stadtanzeiger wörtlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2022 22:00 Uhr