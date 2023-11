Durchsuchungen bei Islamisten und Reichsbürgern

Berlin: In mehreren Bundesländern sind die Behörden heute gegen mutmaßliche Extremisten vorgegangen. In vier Bundesländern wurden Wohnungen von Anhängern der radikal-islamischen Hamas und des palästinensischen Netzwerks Samidoun durchsucht. Der Schwerpunkt der Aktion lag in Berlin. Innenministerin Faeser erklärte, man setze das konsequent Vorgehen gegen radikale Islamisten fort. Im Zusammenhang mit der sogenannten Reichsbürger-Szene durchsuchte- die Polizei mehrere Wohnungen in acht Bundesländern. Den 20 Beschuldigten wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Der mutmaßliche Rädelsführer der Gruppe soll den Angabenzufolge aus Olching bei München kommen. Gegen den 58-Jährigen läuft bereits ein Verfahren am Landgericht München.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2023 16:00 Uhr