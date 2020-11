Durch Tropensturm Eta sterben 50 Menschen in Guatemala

Nachrichtenarchiv - 06.11.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Guatemala-Stadt: In Guatemala sind durch den Tropensturm "Eta" nach Angaben der Regierung mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. Der Sturm löste in dem zentralamerikanischen Land schwere Überflutungen und Erdrutsche aus. Besonders betroffen Gebiete im Norden des Landes, die von Indigenen bewohnt werden. "Eta" hatte als Hurrikan das Festland erreicht, sich aber dann zu einem Tropensturm abgeschwächt. Er richtete in Panama, Honduras, Costa Rica und Nicaragua Verwüstungen an. Auch dort starben Menschen. Experten befürchten, dass der Sturm neu an Kraft gewinnen könnte, wenn er die warmen Gewässer der Karibik erreicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2020 10:00 Uhr