Durch schwere Unwetter in Westdeutschland sterben mehrere Menschen

Nachrichtenarchiv - 15.07.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mainz: Durch Hochwasser nach den schweren Unwettern sind im rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Besonders betroffen ist der Ort Schuld im engen Tal der Ahr, wo sechs Häuser einstürzten; mindestens 25 weitere Häuser sind einsturzgefährdet. Viele Orte sind von der Außenwelt abgeschnitten. Dutzende Menschen in der Eifel werden vermisst; viele andere harren auf Hausdächern aus. Hubschrauber wurden aus benachbarten Bundesländern angefordert. - In Nordrhein-Westfalen sind mindestens fünf Menschen im Zusammenhang mit dem Hochwasser gestorben, darunter zwei Feuerwehrleute. Mehrere Autobahnen sind gesperrt, auch der Schienenverkehr ist betroffen. Wegen einer Störung der Stromversorgung ist in Leverkusen ein Krankenhaus evakuiert worden; 470 Menschen waren betroffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2021 11:00 Uhr