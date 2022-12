Durch Schnee und Eis kommt es zu zahlreichen Glätte-Unfällen

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Meist bewölkt, im Süden noch Schnee und Regen mit Glättegefahr

Das Wetter in Bayern: Heute ist es meist bewölkt, im Norden vereinzelt sonnig. Im Süden am Vormittag vereinzelt Schnee oder Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis im Süden. Die Höchstwerte minus 5 bis plus 4 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen kaum Wetteränderung, am Wochenende trocken und teils länger trüb, teils freundlich bei minus 8 bis plus 2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2022 06:00 Uhr