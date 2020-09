Duplantis verbessert Bubkas Stabhochsprung-Weltrekord

Das Wetter in Bayern: in der Nacht klar, im Süden auch Nebel, 13 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, vor allem im Süden aber auch Nebel. Tiefstwerte zwischen 13 Grad am Bodensee und 5 Grad im Landkreis Hof. In den kommenden Tagen nach Frühnebel wieder viel Sonne, am Sonntag an den Alpen einzelne Schauer und Gewitter. Temperaturen zwischen 18 und 26 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2020 20:00 Uhr