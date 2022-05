DUP räumt historische Wahlniederlage in Nordirland ein

Von der Leyen ruft beim Jubiläum der Fuggerei in Augsburg zur Einigkeit Europas auf

Augsburg: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Europa angesichts des Krieges in der Ukraine zur Einigkeit aufgerufen. Bei einem Festakt zum 500jährigen Jubiläum der Fuggerei in Augsburg sagte sie, nur so könnten Werte wie die Demokratie und der Rechtsstaat, für die die Ukraine kämpfe, wirkungsvoll verteidigt werden. Zudem müsse alles getan werden, um die Ukraine zu unterstützen. Sie habe Massengräber sowie zerstörte Siedlungen, Krankenhäuser und Kindergärten mit eigenen Augen gesehen. Während die Kämpfe andauerten, gebe es bereits Pläne, die ukrainischen Städte wieder aufzubauen, so von der Leyen weiter. Dabei könne die Fuggerei Pate sein, sozial und nachhaltig - das wolle sie in ihrem morgigen Telefonat mit Präsident Selenski ansprechen, so die EU-Kommissionspräsidentin.

