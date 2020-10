Dunkelrote Corona-Ampel in mehreren bayerischen Landkreisen und Städten

Nachrichtenarchiv - 23.10.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In mehreren bayerischen Landkreisen und Städten steht die Corona-Ampel derzeit auf dunkelrot. Wie das Gesundheitsministerium am Nachmittag mitteilte, haben Stadt und Landkreis Schweinfurt, der Kreis Neustadt an der Waldnaab und die Städte Bayreuth, Weiden, Augsburg und Rosenheim die 100er-Grenze überschritten. Dazu kommen noch die Landkreise Fürstenfeldbruck, Passau, Rottal-Inn, Mühldorf am Inn und Berchtesgadener Land. Hier ist ab morgen schon um 21 Uhr Sperrstunde. Und zu öffentlichen Veranstaltungen dürfen nur noch höchstens 50 Menschen kommen. Ausgenommen ist das Berchtesgadener Land, für das seit Dienstag weitgehende Ausgangsbeschränkungen gelten. Allerdings hat das Landratsamt jetzt entschieden, dass Wirthäuser künftig auch nach 20 Uhr Essen zum Mitnehmen anbieten dürfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2020 18:00 Uhr