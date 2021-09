Duma-Wahl wird von Betrugsvorwürfen überschattet

Nachrichtenarchiv - 20.09.2021 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Die Kremlpartei "Geeintes Russland" hat die Parlamentswahl gewonnen. Die Partei von Präsident Putin erreichte nach vorläufigen Zahlen knapp 50 Prozent der Stimmen. Zweitstärkste Partei sind die Kommunisten, die sich auf fast 19 Prozent verbessern konnten. Der Wahlsieg für die Partei "Geeintes Russland" fällt überraschend deutlich aus. Wegen der weit verbreiteten Unzufriedenheit über die wirtschaftliche Lage im Land hatten Umfragen nur 30 Prozent vorausgesagt. Die Opposition wirft der Regierung Wahlbetrug vor. Die unabhängigen Wahlbeobachter der Organisation "Golos" listeten mehr als 4.000 Verstöße auf. Für Empörung sorgte das Ergebnis in Moskau, dort wurden zunächst Kandidaten der Kommunisten als Sieger ausgewiesen. Dann hieß es, Kandidaten der Kremlpartei hätten gewonnen. In Moskau versammelten sich am Abend etwa 300 Menschen und forderten den Rücktritt von Staatschef Putin.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.09.2021 22:15 Uhr