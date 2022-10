Duma billigt völkerrechtswidrige Annexionen in der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 03.10.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Nach den Scheinreferenden und der illegalen Annexion von vier ukrainischen Regionen hat das Unterhaus des russischen Parlaments deren Eingliederung ratifiziert. In der Duma gab es den Angaben zufolge keine Gegenstimmen - die Ratifizierung durch das Oberhaus ist für morgen geplant. Dem Kreml-Sprecher zufolge ist bei zwei der Regionen, nämlich Cherson und Saporischschja, der künftige Grenzverlauf noch nicht festgelegt. Er sagte, das werde weiter mit den Einwohnern dieser Gebiete diskutiert. Unterdessen rücken die ukrainischen Streitkräfte bei ihrer Gegenoffensive in der Region Cherson offenbar weiter vor. Ukrainische Medien verbreiteten eine Aufnahme, die ukrainische Soldaten in einem Dorf in Cherson zeigen, das hinter den russischen Verteidigungslinien liegen soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2022 15:00 Uhr