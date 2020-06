Nachrichtenarchiv - 27.06.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Fortuna Düsseldorf steigt in die zweite Fußballbundesliga ab. Die Rheinländer verloren bei Union Berlin 0:3. Gleichzeitig feierte Bremen einen 6:1-Kantersieg gegen Köln und rettete sich damit in die Relegation. Mönchengladbach gewann 2:1 gegen Hertha BSC und verteidigte Platz vier, der zur Teilnahme an der Championsleague berechtigt. Der FC Bayern gewann in Wolfsburg 4:0, stand aber schon vor der Partie als Meister fest. Außerdem spielten: Augsburg - Leipzig 1:2, Dortmund - Hoffenheim 0:4, Leverkusen - Mainz 1:0, Freiburg - Schalke 4:0 und Frankfurt - Paderborn 3:2.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2020 18:00 Uhr