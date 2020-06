Düsseldorf steigt ab - Bremen sichert sich Relegation

Corona-Zahlen erreichen neuen Höchststand in den USA

Washington: In den USA wurden gestern so viele Corona-Neuinfektionen festgestellt wie noch nie. Nach den Daten der Johns Hopkins Universität waren es landesweit mehr als 45.000. Vor allem in den südlichen Bundesstaaten Florida, Texas, Kalifornien und Arizona gab es zuletzt mehr Neuinfektionen. Insgesamt haben sich in den USA bisher beinahe 2,5 Millionen Menschen angesteckt. Die hohe Rate an Neuinfizierten dürfte dazu führen, dass US-Bürger weiterhin nicht in die EU einreisen können. In Brüssel laufen gerade Verhandlungen über eine Liste mit Drittstaaten, für deren Bürger die europäischen Grenzen geschlossen bleiben. Ein wichtiges Kriterium dabei ist die Entwicklung der Pandemie in dem jeweiligen Herkunftsland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2020 22:00 Uhr