Düsseldorf gewinnt Hinspiel der Relegation in Bochum 3:0

Bochum: Dem Vfl Bochum droht der Abstieg in die zweite Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft hat das Hinspiel der Relegation am Abend gegen Zweitligist Düsseldorf klar mit 0:3 verloren. Damit hat sich die Fortuna eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Montag im eigenen Stadion verschafft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2024 23:00 Uhr