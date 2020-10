Nachrichtenarchiv - 30.10.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: In der 2. Fußball-Bundesliga ist Düsseldorf der ersten Schritt aus der Krise geglückt. Der Absteiger gewann am Abend mit 1:0 gegen Heidenheim. Es war der zweite Saisonsieg am 6. Spieltag. Keinen Sieger gab es dagegen im Hamburger Derby. Das Spiel HSV gegen St. Pauli endete 2:2.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2020 22:00 Uhr