Dürre macht deutschen Bauern zu schaffen

Bayerns Studierende fühlen sich in der Krise vernachlässigt

München: Bayerns Studierende fühlen sich in der Inflations- und Energiekrise von der Politik vernachlässigt. Die Sprecherin der Landesstudierendenvertretung, Weidlich sagte, wie in der Corona-Krise würden die Studierenden vergessen. Unterstützung der Bundesregierung, wie der Heizkostenzuschuss, kämen nur einkommensteuerpflichtigen Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland zugute, so Weidlich. Kaum ein Studierender habe ein solches Einkommen, aber angesichts steigender Wohn- und Lebensmittelpreise Unterstützung "bitter nötig". Laut einer dpa-Umfrage erwarten auch die großen Studentenwerke in Bayern, dass die Nebenkosten erheblich steigen - im ablaufenden Studienjahr wird allein in München mit einer Erhöhung der Nebenkosten um 30 bis 40 Prozent gerechnet. Im kommenden Jahr könnte es sogar bis zu 50 Prozent sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2022 12:00 Uhr