Dürre, Hitze und Feuer suchen Europa heim

Bundeskanzler Scholz hält an Klimazielen fest

Berlin: Bundeskanzler Scholz will trotz der gegenwärtigen Probleme bei der Energie-Versorgung an den Klimazielen seiner Regierung festhalten. Es sei bitter, dass man derzeit wieder Kraftwerke nutzen müsse, die eigentlich schon abgeschaltet waren, so Scholz in seiner wöchentlichen Video-Botschaft. Das werde aber nur für sehr kurze Zeit nötig sein. Wirtschaftsminister Habeck schlug vor, dass Büros und öffentliche Gebäude in Randzeiten nicht voll beheizt werden. In den Städten bereiten sich Krisenstäbe auf einen möglichen Gasmangel im Winter vor. Städtetags-Präsident Dedy sagte im Deutschlandfunk, schon jetzt werde alles getan, um den Verbrauch zu senken. Die CSU-Landesgruppe will auf ihrer Klausurtagung kommende Woche unter anderem eine Energiespar-Prämie diskutieren. Mit einem Zuschuss von 200 Euro könnten die Menschen animiert werden, alte Kühlschränke oder Spülmaschinen auszumustern, heißt es in einem Positionspapier.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2022 23:00 Uhr