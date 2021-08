Dürre bedroht Lebensunterhalt von sieben Millionen Afghanen

SPD kritisiert Holetscheks Pflege-Forderung

München: Knapp einen Monat vor der Bundestagswahl hat sich Bayerns Gesundheitsminister Holetschek für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege ausgesprochen. In einem Interview sagte Holetschek, nach der Wahl brauche es eine umfassende Pflegereform, und dafür müsse der Staat viel mehr Geld in die Hand nehmen. Der CSU-Politiker schlug etwa bessere Bezahlung sowie eine steuerliche Freistellung aller Zuschläge der Pflegekräfte vor. Kritik an der Forderung kam von der bayerischen SPD. Eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege gehe nicht ohne mehr Personal, betonte der Fraktionsvorsitzende im Landtag, von Brunn. Die Staatsregierung solle hier zuerst vor der eigenen Haustür kehren, und etwa für eine bessere Finanzierung der kommunalen Krankenhäuser in Bayern sorgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2021 16:00 Uhr