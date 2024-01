Dürr kündigt Koalitionsgespräche über Agrar-Kürzungen an

Berlin: Angesichts der angekündigten bundesweiten Bauern-Proteste hat FDP-Fraktionschef Dürr neue Gespräche über die geplanten Agrar-Kürzungen in Aussicht gestellt. Er halte eine einseitige Belastung landwirtschaftlicher Betriebe für falsch, sagte Dürr der "Augsburger Allgemeinen". Die Koalition sei sich seinem Eindruck nach "in dieser Frage auch einig", daher werde darüber erneut beraten. Der Deutsche Bauernverband hat zu einer bundesweiten Aktionswoche vom 8. bis zum 15. Januar gegen die Politik der Bundesregierung aufgerufen. Sie hatte unter anderem beschlossen, die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Maschinen zu kippen. In Günzburg ist für heute Nachmittag eine Demonstration geplant - die Bauern wollen mit rund hundert Traktoren kommen. Vorgestern hatten 1.200 Menschen in Hammelburg gegen die Ampel-Pläne protestiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2024 06:00 Uhr