Dürr ist neuer FDP Chef

Er wurde am Abend auf dem zweitägigen Bundesparteitag in Berlin mit 82,2 Prozent der Stimmen gewählt. Dürr folgt auf Christian Lindner, der nach dem destströsen Abschneiden der FDP bei der Bundestagswahl sein Amt niedergelegt hatte. Bei der Wahl am 23. Februar hatten die Freien Demokraten den Einzug in den Bundestag verpasst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2025 20:00 Uhr