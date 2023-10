Dürr fordert Einigung auf Sachleistungen für Asylbewerber bis Anfang November

Berlin: In der Diskussion um Sach- oder Geldleistungen für Asylbewerber fordert die FDP jetzt eine klare Aussage der Länder bis Anfang November. Fraktionschef Dürr sagte in einem RTL-Interview, Stichtag sei der 6. November: Auf der dann stattfindenden Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzler Scholz müssten die Länder zusagen, dass sie keine Bargeld-Zahlungen mehr wollen. Begründet wird das von Dürr damit, dass ein Teil des Geldes teilweise an Verwandte in den Heimatländern der Asylbewerber fließt - und dort möglicherweise zur Bezahlung der Schleuser verwendet wird. Skandinavische Länder hätten mit dem Sachleistungs-Modell gute Erfahrungen gemacht, sagte Dürr weiter. Innenministerin Faeser von der SPD betont, dass die Umstellung auf Sachleistungen rechtlich schon jetzt möglich ist. Die meisten Länder machten von dieser Möglichkeit derzeit aber keinen Gebrauch.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.10.2023 11:45 Uhr