Dürr bewirbt sich um Lindner-Nachfolge als FDP-Parteivorsitzender

Dürr bewirbt sich um FDP-Vorsitz: In einer Pressekonferenz kündigte der amtierende Fraktionschef seine Kandidatur auf dem Bundesparteitag der Liberalen im Mai an. Er sagte, mit Blick auf die geplanten Schuldenpakete, die auf Kosten der jungen Generation gingen, werde die FDP gebraucht. Die Liberalen hatten den Wiedereinzug in den Bundestag im Februar nicht geschafft. FDP-Chef Lindner hatte daraufhin seinen Rückzug aus allen Partei-Ämtern verkündet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2025 15:00 Uhr