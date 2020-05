Düngeverordnung tritt in Kraft

Nachrichtenarchiv - 01.05.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Beim Düngen ihrer Felder müssen Bauern ab sofort strengere Regeln beachten. Heute tritt die neue Düngeverordnung in Kraft. Mit ihr werden hohe Strafzahlungen wegen Verstößen gegen die EU-Vorgaben zum Schutz des Grundwassers abgewendet. Für die Umsetzung wichtiger Teile bekommen Landwirte und Länder aber wegen der Corona-Krise mehr Zeit als ursprünglich geplant. Mit den neuen Regeln werden unter anderem die Zeiten beschränkt, in denen überhaupt gedüngt werden darf. Vorgeschrieben werden auch größere Abstände zu Gewässern. Für manche Flächen werden Obergrenzen festgelegt. In besonders belasteten Gebieten sollen Betriebe insgesamt 20 Prozent weniger düngen. Dies gilt aber erst ab dem 1. Januar 2021.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2020 06:00 Uhr