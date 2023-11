Duda vereidigt neues Kabinett Morawiecki

Warschau: Polens Präsident Duda hat das neue Kabinett des bisherigen Ministerpräsidenten Morawiecki vereidigt. Dessen nationalkonservative PiS-Partei hat allerdings im Parlament keine Mehrheit. Dort muss Morawiecki innerhalb von 14 Tagen die Vertrauensfrage stellen, die er voraussichtlich verlieren wird. Erst danach kann die ehemalige Opposition unter der Führung von Ex-EU-Ratspräsident Tusk eine Regierung bilden. Das Bündnis von Tusk hatte bei der Wahl in Polen am 15. Oktober eine klare Mehrheit errungen. Ein Koalitionsvertrag ist bereits unterschrieben. Trotzdem hat Duda den ihm politisch nahestehenden Morawiecki mit der Regierungsbildung beauftragt. So konnte er einen Linksruck bislang verhindern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2023 19:00 Uhr