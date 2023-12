Duda vereidigt die neue polnische Regierung von Ministerpräsident Tusk

Warschau: Polens Präsident Duda vereidigt am Vormittag das neue Kabinett von Regierungschef Tusk. Damit ist knapp zwei Monate nach der Parlamentswahl der Machtwechsel vollzogen. Gestern Abend hatten die Abgeordneten Tusks pro-europäischer Regierung das Vertrauen ausgesprochen. Er führt nun eine Koalitionsregierung, die sich aus seiner liberalkonservativen Bürgerkoalition, dem christlich-konservativen Dritten Weg sowie dem Linksbündnis Lewica zusammensetzt. Das Dreierbündnis hatte bei der Wahl am 15. Oktober eine Regierungsmehrheit errungen, die nationalkonservative PiS-Regierung hatte den Machtwechsel jedoch lange hinausgezögert. Tusk sprach sich gestern in einer Regierungserklärung für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aus und kündigte eine gute Zusammenarbeit Polens mit der EU an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2023 09:00 Uhr