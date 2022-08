DSV will externes Aufarbeitungsteam einsetzen

Nachrichtenarchiv - 26.08.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: Der Deutsche Schwimm-Verband will die jüngst bekanntgewordenen Missbrauchs- und Vertuschungsvorwürfe von einem "externen und unabhängigen" Team aufarbeiten lassen. Das teilte der DSV mit. Bei der Auswahl des Teams werde man sich an der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs des Familienministeriums orientieren, hieß es. Der frühere Wasserspringer Jan Hempel hatte in einer ARD-Reportage von sexuellem Missbrauch eines früheren Trainers berichtet und dem heutigen Bundestrainer vorgeworfen, davon gewusst zu haben. Die Sportpolitik in Berlin hatte zuletzt den Druck auf den Verband erhöht und die öffentliche Förderung des DSV infrage gestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2022 14:00 Uhr