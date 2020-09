Dsa Wetter: in der Nacht im Südosten Regen, morgen wechselhaft

Nachrichtenarchiv - 27.09.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils wolkig teils klar. In der Nacht im Südosten örtlich Regen. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad, örtlich leichter Frost. Morgen von den Alpen bis zu den östlichen Mittelgebirgen bewölkt mit Regen. Sonst Sonne und Wolken. Am Dienstag im Westen und Süden regnerisch, am Mittwoch teils bewölkt, teils freundlich und trocken. 8 bis 17 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2020 17:00 Uhr