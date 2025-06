DRV rechnet mit Verzögerung bei Reform der Mütterrente

Berlin: Die Reform der Mütterrente könnte sich aus Sicht der Deutschen Rentenversicherung hinziehen. Um herauszufinden, wer anspruchsberechtigt sei, müsste die Datenbank mit etwa 26 Millionen Renten durchforstet werden, so eine Sprecherin der DRV in der "Augsburger Allgemeinen". Dies könne dauern - denn diese händische Aufgabe sei sehr aufwändig und es fehle an Personal. CSU-Fraktionschef Holetschek reagierte verärgert. Es könne doch nicht so schwer sein, sagte er dem Blatt, die betreffenden Fälle herauszufinden. - Bislang bekommen Mütter, die ihre Kinder vor 1992 bekommen haben, weniger Rentenpunkte gutgeschrieben. Nach dem Willen der Bundesregierung soll aber künftig die Mütterrente einheitlich geregelt werden, unabhängig vom Geburtsjahr.

