Druckabfall in Nord Stream-Leitungen ist offenbar auf Sabotage zurückzuführen

Berlin: Die drei aufgetretenen Lecks an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee sind vermutlich auf Sabotage zurückzuführen. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte am Abend auf einer Veranstaltung in Berlin, man wisse inzwischen sicher, dass sie nicht durch natürliche Vorkommnisse oder Materialermüdung entstanden sind. Es habe offenbar Attacken auf die Infrastruktur gegeben. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" hat der US-Geheimdienst CIA die Bundesregierung schon im Sommer vor solchen Gefahren gewarnt. Auch in Dänemark, Polen und Russland gilt ein gezielter Anschlag auf die Gas-Infrastruktur als wahrscheinlich. Mess-Stationen in Schweden und Dänemark haben laut Medienberichten kurz vor dem Druckabfall in den Leitungen kräftige Detonationen unter Wasser registriert. Sie seien ohne Zweifel auf Sprengungen oder Explosionen zurückzuführen, so ein schwedischer Seismologe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.09.2022 21:15 Uhr