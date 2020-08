Druck auf Präsident Lukaschenko in Belarus wächst

Nachrichtenarchiv - 17.08.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: Angesichts tagelanger Massenproteste in Belarus wächst der Druck auf Präsident Lukaschenko. Auch heute Abend gingen wieder tausende Menschen in der Hauptstadt Minsk auf die Straße, um Lukaschenko zum Rücktritt zu bewegen. Sie werfen ihm Wahlbetrug vor und riefen in Sprechchören immer wieder "Hau ab". Vor einem Gefängnis forderten die Demonstranten die Freilassung politischer Gefangener. Zuvor war der autoritär regierende Präsident beim Besuch einer staatlichen Fabrik von Arbeitern ausgebuht und niedergeschrien worden. Die Oppositionsführerin Tichanowskaja erklärte derweil aus dem Exil ihre Bereitschaft, bis zu Neuwahlen die Regierungsgeschäfte in Belarus zu übernehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2020 23:00 Uhr