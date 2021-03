Druck auf Nüßlein und Löbel in der Masken-Affäre wächst

Papst feiert im Irak Messe mit tausenden Gläubigen

Erbil: Papst Franziskus hat zum Ende seines Besuchs im Irak eine Messe mit tausenden Gläubigen gefeiert. In Erbil fuhr er in seinem Papamobil in ein Stadion ein. Dort hielt er auf Lateinisch die Messe. Dabei rief er die Gläubigen auf, nicht nach Vergeltung zu trachten - trotz der Wunden des Krieges und der Gewalt, so der Papst. Die Stadt war in den vergangenen Jahren Zufluchtsort für viele Christen, die vor der Gewalt des IS geflohen waren. Zuvor hatte Franziskus bereits die einstige Dschihadisten-Hochburg Mossul besucht und der Opfer der Gewalt gedacht. Es ist das erste Mal, dass ein Papst in den Irak reist. Franziskus setzte bei seinen Gesprächen vor allem auf den Dialog mit anderen Religionen und Unterstützung für die christliche Minderheit im Land. Heute Abend wird Franziskus wieder nach Bagdad reisen, von wo aus er morgen die Heimreise antritt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2021 23:00 Uhr