Druck auf Myanmars Militär-Junta wächst

Nachrichtenarchiv - 02.02.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nach dem Putsch in Myanmar nimmt der internationale Druck auf die Militärführung weiter zu. US-Präsident Biden drohte dem Land mit neuen Sanktionen. Der UN-Sicherheitsrat hat für heute eine Dringlichkeitssitzung anberaumt. Ein Uno-Sprecher sagte, man habe derzeit keinen Kontakt zu den Verantwortlichen. In der Nacht zum Montag hatte das Militär in Myanmar die De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi und weitere Politiker festgenommen und einen einjährigen Ausnahmezustand verhängt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.02.2021 04:00 Uhr