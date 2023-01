Druck auf Bundesregierung mit Blick auf Kampfpanzer wächst

Nachrichtenarchiv - 18.01.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der designierte Verteidigungsminister Pistorius steht schon unmittelbar nach seiner Nominierung unter großem Druck, was die Lieferung von Kamfpanzern an die Ukraine angeht. Unter anderem die Grünen fordern, nach der Zusage von "Mardern" auch der Lieferung von "Leopard"-Panzern zuzustimmen. Auch aus der Ukraine kommen deutliche Forderungen direkt an den SPD-Politiker. Der stellvertretende Außenminister Melnyk sagte dem Nachrichtenportal "t-online", er erwarte, das Pistorius viel entschlossener und schneller agieren werde als seine Vorgängerin Lambrecht. Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Biden haben gestern erneut miteinander telefoniert und über das Thema gesprochen. Nach Angaben der Bundesregierung stimmten beide Politiker darin überein, dass die Unterstützung für die Ukraine wirksam, nachhaltig und eng abgestimmt sein müsse.

