Drosten: Verkürzung der Quarantänezeit auf fünf Tage nicht vorgeschlagen

Bayerns Kultusminister ruft zu mehr Optimismus vor Schulstart auf

München: Bayerns Kultusminister Piazolo hat kurz vor dem Start des neuen Schuljahres in Bayern zu mehr Optimismus aufgerufen. Er sieht die Schulen gut aufgestellt. Rein zahlenmäßig sei das Verhältnis von Schülern und Lehrern besser als im letzten Schuljahr, so Piazolo am Vormittag auf einer Pressekonferenz. Trotz Corona seien zum neuen Schuljahr alle Lehrkräfte im Dienst, auch diejenigen die zu einer Risikogruppe gehörten. Personallücken sollen rund 800 neue sogenannte Teamlehrkräfte schließen. Kritik an dieser Zahl wies Piazolo zurück. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband dämpft dagegen die Erwartungen. Dessen Präsidentin Fleischmann sagte, es werde kein normales Schuljahr. Die Einhaltung der Hygieneregeln sei eine zusätzliche Herausforderung, ebenso wie der Distanzunterricht, falls doch Klassen geschlossen werden müssen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2020 12:00 Uhr