Drosten und weitere Virologen fordern harten Lockdown

Biden sichert Ukraine Solidarität angesichts "russischer Aggression" zu

Washington: Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen in der Ost-Ukraine hat US-Präsident Biden der Regierung in Kiew seine Unterstützung zugesichert. In einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyi spach Biden von der unerschütterlichen Unterstützung für die Integrität der Ukraine angesichts der - so wörtlich - andauernden russischen Aggression im Donezbecken und auf der Krim. Selenskyi betonte die entscheidende Bedeutung der Partnerschaft mit den USA für die Menschen in der Ukraine. Kürzlich hatte der Kreml den Westen vor einer Entsendung von Truppen in die Ukraine gewarnt. Der Waffenstillstand in der Ostukraine wird immer wieder gebrochen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.04.2021 19:45 Uhr