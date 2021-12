Drosten und Streeck sollen neuem Expertenrat zu Corona angehören

Nachrichtenarchiv - 11.12.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Virologen Drosten und Streeck sollen offenbar dem neuen Corona-Expertenrat der Bundesregierung angehören. Das berichtet die Welt am Sonntag. Die beiden Spezialisten hatten sich in der Vergangenheit teils sehr unterschiedlich dazu geäußert, wie die Krise zu bewältigen ist. Drosten ist Chefvirologe an der Berliner Charité. Streeck leitet das Virologische Institut der Uniklinik Bonn, er wurde von Kanzlerin Merkel nicht zu Beratungen hinzugezogen. Auf der Mitgliederliste des neuen Expertenrats stehen laut Zeitung auch der Chef der ständigen Impfkommission, Mertens, und der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2021 11:00 Uhr