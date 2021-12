Drosten sieht mildere Krankheitsverläufe bei Omikron

Nachrichtenarchiv - 31.12.2021 17:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Berliner Virologe Drosten hält mildere Krankheitsverläufe bei der neuen Corona-Variante Omikron für sehr wahrscheinlich. Im Deutschlandfunk sagte Drosten, das Risiko einer Krankenhauseinweisung sei deutlich geringer als bei der Delta-Variante. Außerdem gibt es laut Drosten Anzeichen dafür, dass Omikron zu einem Erkältungsvirus wird. Allerdings sei man in Deutschland wegen der hohen Zahl an Ungeimpften noch ein ganzes Stück davon entfernt. In Südafrika, wo die Variante zuerst entdeckt wurde, hebt die Regierung heute die Ausgangssperre und weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens auf. Der zuständige Minister erklärte, der Höhepunkt der Infektionswelle sei überschritten und man habe die Omikron-Welle ohne einen deutlichen Anstieg bei Krankenhauseinweisungen und Todesfällen überstanden.

