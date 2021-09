Drosten rechnet mit mehr Corona-Fällen in den Kliniken und mit Kontaktbegrenzungen

Nachrichtenarchiv - 04.09.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Virologe Drosten hat Zweifel daran, dass Deutschland allein durch Angebote eine akzeptable Impfquote in der Corona-Pandemie erreichen kann. Er begründete im Norddeutschen Rundfunk seine Skepsis mit der Gleichgültigkeit in der Bevölkerung. Im NDR-Corona-Podcast sagte Drosten, Deutschland werde im Herbst mit Sicherheit wieder Kontaktbegrenzungen brauchen. Auch bei den Krankenhäusern ist der Chef-Virologe der Berliner Charité wenig optimistisch. Er rechne damit, dass sowohl Intensivstationen als auch die Notaufnahmen sehr belastet sein werden. Für Über-60-Jährige sei es, so Drosten wörtlich, ein "riesiges Risiko", ungeimpft in den Herbst zu gehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2021 07:00 Uhr