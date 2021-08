Drosten hält dritte Impfung im Herbst für Großteil der Bevölkerung für unnötig

Weiteres Flugzeug mit mit Evakuierten aus Afghanistan gelandet

Frankfurt: Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan fliegt die Bundeswehr weiter deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte aus dem Krisengebiet aus. Am frühen Morgen ist dazu erneut eine Lufthansa-Maschine in Deutschland gelandet. An Bord waren rund 250 Menschen. Das Flugzeug war wenige Stunden zuvor in der usbekischen Hauptstadt Taschkent gestartet. Dorthin hatte zuvor die Luftwaffe der Bundeswehr die Menschen aus Kabul gebracht. Die Truppe kündigte auf Twitter an, die Evakuierung im Tagesverlauf mit mehreren Flügen fortzusetzen. Insgesamt wurden bis zum Abend nach Angaben aus Militärkreisen bislang knapp 700 Personen ausgeflogen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2021 06:00 Uhr