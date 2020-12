Drosten erwartet kein "größeres Problem" mit mutierter Corona-Variante

Das Wetter: Gebietsweise Regen bei 9 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag überwiegend bewölkt und gebietsweise Regen bei 9 bis 14 Grad. In der Nacht wenig Änderung, besonders in Nordbayern immer wieder Regen; Tiefstwerte 12 bis 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Zunächst weiter Regen, in der Nacht zum ersten Feiertag mehr und mehr in Schnee übergehend und tagsüber nachlassend. Tageshöchstwerte zunächst 7 bis 15, am ersten Feiertag nur noch minus 1 bis plus 3 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2020 15:00 Uhr