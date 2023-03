Drohnen-Vorfall führt zu neuen Spannungen zwischen Washington und Moskau

Kurzmeldung ein/ausklappen CSU Landesgruppenchef kritisiert Pläne für Wahlrechtsreform der Ampelregierung

Berlin: CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat die geplante Wahlrechtsreform der Ampel-Regierung heftig kritisiert. Im ZDF- Morgenmagazin bezeichnete er vor allem den Wegfall der sogenannten Grundmandatsklausel als "respektlos". Diese sieht vor, dass auch Parteien in den Bundestag einziehen können, die eigentlich an der 5-Prozent-Hürde scheitern würden. Voraussetzung war bisher: Die Partei muss mindestens drei Direktmandate gewinnen. Die Pläne der Ampelregierung ignorierten den Wählerwillen, so Dobrindt, sie entsprächen zudem nicht dem Demokratieprinzip. Die CSU hat bereits angekpündigt, nötigenfalls vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Am Freitag soll abschließend über den Gesetzentwurf abstimmen, Hauptziel ist eine fixe Größe des Bundestages von 630 Abgeordneten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2023 09:00 Uhr