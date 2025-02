Drohnen über Luftwaffen-Stützpunkt an der Nordsee gesichtet

Husum: Über einem Luftwaffen-Stützpunkt an der Nordsee in Schleswig-Holstein sind mehrfach Drohnen gesichtet worden. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, wird wegen des Verdachts auf Spionage ermittelt. Der SZ liegt ein entsprechender Lagebericht vor, der als Verschlusssache eingestuft wird. Darin ist von insgesamt sechs sicherheitrelevanten Vorkommnissen am Standort in Schwesing die Rede. Im Januar schwebten demnach immer wieder offenbar professionelle Drohnen für mehrere Minuten über dem Gelände, auf dem auch ukrainische Soldaten an Patriot-Systemen zur Flugabwehr ausgebildet werden. Laut dem Bericht konnten die Drohnen nicht vom Kurs abgebracht oder zur Landung gezwungen werden. Wer die Drohnen bedient hat, ist unklar. In Bundeswehrkreisen gebe es die Vermutung, dass sie von Schiffen in der Nord- oder Ostsee losgeschickt worden sein könnten. Laut SZ hat der Militärische Abschirmdienst zusätzliche Störsysteme nach Schwesing verlegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2025 08:00 Uhr