Drohne bei Erding abgestürzt

Erding: Auf dem ehemaligen Fliegerhorst der Bundeswehr in der Stadt in Oberbayern ist eine Drohne abgestürzt. Wie ein Sprecher der Bundeswehr mitteilte, wurde dabei niemand verletzt. Den Angaben zufolge hat es sich um eine zivile Rettungsdrohne gehandelt. Von wem sie gesteuert wurde, ist bisher nicht klar. Die Ermittlungen von Feldjägern der Bundeswehr und der Polizei laufen. - Der Fliegerhorst in Erding wird nicht mehr für den aktiven Flugbetrieb genutzt. Er ist jedoch noch als militärischer Sicherheitsbereich ausgewiesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2024 06:00 Uhr