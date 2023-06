Drohne auf Flughafen Memmingen

Meldungsarchiv - 02.06.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Memmingerberg: Eine Drohne hat den Luftverkehr am Flughafen Memmingen gestört. Das Fluggerät war gestern am südlichen Ende des Flughafen-Geländes nahe Memmingerberg entdeckt worden. Laut Polizei wurde der Flugverkehr daraufhin aus Sicherheitsgründen für eine Dreiviertelstunde eingestellt. Ein Verkehrsflugzeug wurde nach Friedrichshafen umgeleitet. Ein weiteres musste bis zur Freigabe der Landebahn in der Luft kreisen. Kurze Zeit später wurde Entwarnung gegeben. Bisher konnten weder die Drohne noch deren Besitzer ausfindig gemacht werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2023 19:00 Uhr