Drogenschmuggler nutzen offenbar immer häufiger die Post

Kabinett will Ende des Kükentötens auf den Weg bringen

Berlin: Das millionenfache Töten männlicher Küken in der Legehennenzucht soll ab Anfang 2022 in Deutschland verboten sein. Das sehen Gesetzespläne von Bundesagrarministerin Klöckner vor, die das Kabinett am Vormittag beschließen will. Dann sollen auf breiter Front Verfahren einsetzbar sein, um das Geschlecht im Ei zu erkennen und männliche Küken gar nicht erst schlüpfen zu lassen. Die Zukunft der Tierhaltung ist auch ein Thema beim digitalen Konferenzprogramm auf der Agrarmesse Grüne Woche, die heute beginnt. Der traditionelle Branchentreff in den Hallen unter dem Berliner Funkturm fällt wegen der Corona-Pandemie aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2021 07:00 Uhr