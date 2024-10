Drogenfahnder stellen in Spanien 13 Tonnen Kokain sicher

Madrid: In Spanien sind 13 Tonnen Kokain beschlagnahmt worden. Wie die Zeitung "El Pais" unter Berufung auf die Polizei berichtet, ist das die größte Menge dieser Droge, die je in Spanien entdeckt wurde. Drogenfahnder und Zoll beschlagnahmten das Kokain in einem Hafen der südspanischen Provinz Cadiz. Eine Person wurde festgenommen. Nach weiteren Verdächtigen wird gefahndet. Das Kokain war den Angaben zufolge in einem Schiff in einer Ladung Bananen aus Ecuador versteckt gewesen. Der südamerikanische Staat ist in den vergangenen Jahren zu einem der größten Kokain-Ausfuhrländer avanciert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2024 18:30 Uhr