Drogendealer muss nach Tod zweier Jugendlicher in Haft

Veranstalter sagen wegen Corona erneut große Open-Air-Festivals ab

München: Wegen der Corona-Pandemie fallen auch in diesem Jahr große Open-Air-Festivals aus. Das hat die Firma Eventim im Namen der Veranstalter mitgeteilt. Abgesagt sind damit unter anderen "Rock am Ring" am Nürburgring, "Rock im Park" in Nürnberg, das "Hurricane Festival" in Niedersachsen und "Southside" in Neuhausen ob Eck in Baden-Württemberg. Nach der Absage im vergangenen Sommer fallen diese großen Konzert-Events damit zum zweiten Mal in Folge aus. Fans können bereits erworbene Tickets online auf nächstes Jahr umbuchen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.03.2021 11:45 Uhr