Drogenbeauftragter will Werbung für Tabak einschränken

Berlin: Der Bundes-Drogenbeauftragte Blienert fordert, Werbung für Tabak einzuschränken. Dass noch in jeder Tankstelle oder Supermarktkasse mit bunten Bildern für Tabak und E-Zigaretten geworben werden darf, gehe einfach nicht, so der SPD-Politiker. Die Werbung würde ein positives Bild schaffen und den Menschen das Aufhören schwerer machen. Obwohl immer weniger Jugendliche rauchen, stehe Deutschland nach wie vor vor einem großen Problem. Laut Blienert sterben jedes Jahr fast 130.000 Menschen an den Folgen von Tabak- und Nikotinkonsum. Blienert sprach sich außerdem für ein Verbot von Einweg-E-Zigaretten aus, für mehr Hilfe beim Rauchausstieg und eine höhere Tabaksteuer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2024 12:00 Uhr