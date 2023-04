Drogenbeauftragter sieht noch Regelungsbedarf bei Cannabis-Legalisierung

Meldungsarchiv - 13.04.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Blienert, sieht bei der geplanten Cannabis-Legalisierung noch Regelungsbedarf. In den Zeitungen der "Funke-Mediengruppe" sagte er, die örtliche Prävention und Suchthilfe müsse gestärkt und mit ausreichend Mitteln ausgestattet werden. Auch an den Schulen sind nach den Worten Blienerts entsprechende Programme notwendig. Unions-Politiker kritisierten die Vorhaben erneut. So warf der Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, Gesundheitsminister Lauterbach vor, die Folgen von Cannabis-Konsum vor allem für Jugendliche zu verharmlosen. Der Minister selbst verteidigte die Pläne der Bundesregierung. Die Ampel-Koalition plant, dass der Besitz von 25 Gramm zum Eigenbedarf künftig straffrei bleibt. Die Abgabe der Droge soll zunächst in Vereinen oder Clubs erfolgen. Möglich sein soll aber auch der Eigenanbau von bis zu drei Pflanzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2023 10:00 Uhr